شكرا لقرائتكم هشام حنفي: الدوري هيرجع يتلعب غصب عن أى حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حنفي لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي حاليا، عن موقفه من استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم و قرار بعض الأندية برفضها لإستكمال المسابقة، حيث أيد حنفي قرار وزارة الشباب و الرياضة بإستكمال منافسة الدوري .

قال حنفي في تصريحات تلفزيونية :"الدوري هيرجع يتلعب رغم أنف أي حد و ده قرار دولة مش قرار أشخاص عشان في حد يطلع يقول الدوري مش هيتلعب".

وأضاف حنفي : " عاوز أشوف نادي من الـ 14 نادي اللي رافضين إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم هيستمروا على كلامهم و لا كالعادة هيرجعوا في كلامهم و ينفذوا قرار الدولة" .

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