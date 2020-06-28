شكرا لقرائتكم هشام حنفي: الدوري هيرجع يتلعب غصب عن أى حد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف هشام حنفي لاعب الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي حاليا، عن موقفه من استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم و قرار بعض الأندية برفضها لإستكمال المسابقة، حيث أيد حنفي قرار وزارة الشباب و الرياضة بإستكمال منافسة الدوري .
قال حنفي في تصريحات تلفزيونية :"الدوري هيرجع يتلعب رغم أنف أي حد و ده قرار دولة مش قرار أشخاص عشان في حد يطلع يقول الدوري مش هيتلعب".
وأضاف حنفي : " عاوز أشوف نادي من الـ 14 نادي اللي رافضين إستكمال مسابقة الدوري هذا الموسم هيستمروا على كلامهم و لا كالعادة هيرجعوا في كلامهم و ينفذوا قرار الدولة" .
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تركيب ممرات تعقيم فى الاستادات التى ستستضيف مباريات الدوري والتى ستستأنف فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بإستئناف الأنشطة الرياضية الفترة المقبلة ، و ضرورة التعايش مع فيروس كورونا.
أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التى سيخضع لها لاعبو أندية الدورى الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخراً، وظهر معها 11 حالة إيجابية من أندية طنطا وإنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى.
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