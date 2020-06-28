شكرا لقرائتكم محمد زيدان: كلوب سبب نجاح محمد صلاح وأتمتع بحب جمهوري الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطنى والعديد من الأندية الأوربية السابق، أن تجربة نادى zed مبهرة وناجحة وتبشر بنادى بمقومات أوروبية، وإن التجربة ستفيد الدولة.

وأكد زيدان فى تصريحات تليفزيونية، أن يورجن كلوب هو الأب الروحى له، وأنه سبب رئيسى فى نجاح محمد صلاح مع ليفربول، وكل اللاعبين تحبه حتى من لا يلعب منهم.

وأضاف محمد زيدان: تحدثت معه بعد انضمام صلاح إلى ليفربول وليس قبله، ومحمد صلاح مجتهد جداً ومركز فى الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر.

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وتابع مهاجم منتخبنا الوطنى السابق، أن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له فى العديد من الأندية الأوروبية، وبعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكه".

وأوضح محمد زيدان: "راض تماماً عن مشوارى الكروى وأتمتع بحب جمهورى الأهلى والزمالك، وببقى مبسوط لما الجمهور يقول أن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب فى العالم".