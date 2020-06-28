شكرا لقرائتكم محمد عواد: حزنت لاتهامى بإدعاء المرض والتعصب أصبح كبيرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب ملايين الأشخاص حول العالم بينما أودى بحياة الألآف، وقال عواد في تصريحات تلفزيونية أنه لم يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، على الرغم من تأكد إيجابية المسحة الخاصة به مشيرا إلى أنه للإصابة بالفيروس رغم إلتزامه بكافة الإجراءات الاحترازية خلال الفترة الماضية.

وأضاف عواد: "منذ بداية الجائحة وأنا ملتزم جدًا بالإجراءات الاحترازية، لكن يوم الخميس الماضي عرفت بوجود مكان ما استطيع عمل المسحة به وأنا متواجد في سيارتي، فتوجهت إليه وكنت أنوي السفر خاصة أننا لم نتحرك منذ ثلاثة أشهر، وأثناء التحرك توجهت لهذا المكان وقمت بعمل المسحة ثم توجهنا إلى الجونة، وبعدها بيوم وصلتني رسالة نتيجة المسحة الإيجابية على هاتفي".

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وتابع محمد عواد: "لم أشعر بأي أعراض لفيروس كورونا، قمت بعمل المسحة لأنه من السهل إجراءها ولعدم وجود مجازفة بالتوجه إلى المستشفى، والآن زوجتي ونجلي عادا لإجراء المسحة والتأكد من سلامتهما وحزنت للغاية بسبب اتهامي بإدعاء المرض، قد نختلف في كرة القدم ولكن لا يجب إقحام المرض في مثل هذه الأمور، ولكن ربنا يهدي الجميع وأن يكون التفكير بعقلانية".

واختتم حارس الزمالك: "التعصب أصبح كبير للغاية والأمور تتوجه نحو أمور أراها غير جيدة نهائيًا، وصلنا الآن للتشكيك في المرض".