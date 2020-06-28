شكرا لقرائتكم هانى سعيد: مسحة دونجا الجديدة سلبية ويشارك فى تدريبات بيراميدز اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تمامًا وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية تماما، مضيفًا أنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.

شدد هاني سعيد على أن دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.

وكشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه في إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا، موضحًا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية تماما وسيشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق استعدادا لاستئناف الدوري.

شدد سعيد على أن النادي يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للإطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادي، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات القادمة.

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وكان الإعلامي عمر ربيع ياسين، قال أن هناك حالة من التوتر والقلق داخل أروقة نادي بيراميدز في الساعات الماضية وذلك بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، نظرًا لاختلاط "دونجا"، لاعب بيراميدز، معه.

وأكد عمر ربيع ياسين أن مسئولي بيراميدز علموا بجلوس دونجا مع عواد بل والمبيت معه في منزله في الأيام الماضية، وقرروا خضوع جميع اللاعبين لمسحة كورونا للمرة الثالثة من أجل التأكد على سلامة الجميع، كما قرروا تجميد دونجا من المشاركة في التدريبات الجماعية للنادي السماوي.

وتابع: "دونجا أجرى اتصالا هاتفيًا بعواد ودخل معه في مشادة كلامية كبيرة واتهمه بعلمه تعرضه للفيروس وأخفى عليه حقيقة الأمر".

كان محمد عواد حارس مرمى نادى الزمالك، قد اعلن إصابته بفيروس كورونا، يوم أمس ، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم".