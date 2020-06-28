شكرا لقرائتكم محمود الشامي: استكمال الدوري مخاطرة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مصر تواجه حروب في جميع المجالات، وقال الشامي خلال تصريحات تلفزيونية : "مصر تواجه حروب في جميع المجالات، لكنها تنمي وتطور وتحقق نتائج".

وأضاف: "كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".

وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد.

وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".

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كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تركيب ممرات تعقيم فى الاستادات التى ستستضيف مباريات الدوري والتى ستستأنف فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بإستئناف الأنشطة الرياضية الفترة المقبلة ، و ضرورة التعايش مع فيروس كورونا.

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التى سيخضع لها لاعبو أندية الدورى الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخراً، وظهر معها 11 حالة إيجابية من أندية طنطا وإنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى.