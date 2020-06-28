شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: غلق الطيران عائق أمام عودة ساسي وبن شرقي وأوناجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، أن غلق الطيران في تونس والمغرب يقف أزمة كبيرة وراء عودة الأجانب المحترفين الثلاثة فرجانى ساسي واشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في الوقت الحالي.

وقال أمير مرتضى : "تواصلت مع فرجاني ساسي وأخبرنى أنه في معسكر منتخب تونس واستفسر عن موعد التدريبات في الزمالك وأكد وجود أزمة في الطيران وأنه غير مستقر بسبب الظروف الحالية بين مصر وتونس وظروف الطيران".

وتابع أمير مرتضى منصور أن قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن عدم الخضوع للمسحات نهائي وإصابة عواد أكدت القرار، مضيفا وليد العطار تواصل معى أكثر من مرة للاستفسار عن موعد إجراء المسحة والزمالك عمل احتياطيات أكثر من اتحاد الكرة، مضيفا أعرف مصابين بكورونا من الدوري المصري ولم يعلنوا فكيف نطلب منهم النزول للمشاركة في التدريبات وإيذاء غيرهم ولا أستطيع إجبار الجهاز الفني أو اللاعبين على الالتزام لأننا في ظروف غير طبيعية،و لا أستطيع إجبار أي لاعب على خوض التدريبات

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك، مستعد للعب دوري جديد في شهر سبتمبر ، أو منحنا بعض الوقت لإعادة ترتيبات الفريق الطبية والبدنية والفنية .

وطمئن أمير مرتضى الجماهير على حالة محمد عواد حارس الفريق المصاب بفيروس كورونا مؤكدا أن حالته مستقرة صحيا ولكنه متأزم نفسيا وسيجري مسحة جديدة خلال 5 أيام

وتابع أمير حديثه قائلا لسنا ضد استئناف النشاط الرياضي ولكن ضد عودة الدوري ب 17 أسبوع متبقي ، مضيفا أن كثرة الإصابات وضغط المباريات أكبر أزمات عودة الدوري علاوة على التوقفات الخاصة بالأندية والمنتخب الوطني والعسكري ويوجد استحالة لضغط المباريات مؤكدا أنه من المستحيل إقامة 17 مباراة في الدوري خلال شهرين فقط .

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قال أمير مرتضى منصور , المشرف على الكرة بالزمالك، لا أستطيع إجبار الجهاز الفني أو اللاعبين على الالتزام لأننا في ظروف غير طبيعية،و لا أستطيع إجبار أي لاعب على خوض التدريبات

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك، في تمداخلة هاتفية لبرنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1، مستعد للعب دوري جديد في شهر سبتمبر ، أو منحنا بعض الوقت لإعادة ترتيبات الفريق الطبية والبدنية والفنية .

وطمئن واصل أمير مرتضى الجماهير على حالة محمد عواد حارس الفريق المصاب بفيروس كورونا مؤكدا أن حالته مستقرة صحيا ولكنه متأزم نفسيا وسيجري مسحة جديدة خلال 5 أيام

وتابع أمير حديثه قائلا لسنا ضد استئناف النشاط الرياضي ولكن ضد عودة الدوري ب 17 أسبوع متبقي ، مضيفا أن كثرة الإصابات وضغط المباريات أكبر أزمات عودة الدوري علاوة على التوقفات الخاصة بالأندية والمنتخب الوطني والعسكري ويوجد استحالة لضغط المباريات مؤكدا أنه من المستحيل إقامة 17 مباراة في الدوري خلال شهرين فقط .