شكرا لقرائتكم محمد زيدان: صلاح تفوق عليا في نقطة واحدة.. وعمرو زكى لم ينجح فى إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطنى والعديد من الأندية الأوربية السابق، أن محمد صلاح حالياً يلعب مع أقوى فريق فى العالم وهو هداف هذا الفريق.

وأكد زيدان فى تصريحات تليفزيونية: " مقلتش أنا أفضل من صلاح وقلت إن كلوب قال لى لو كنت بنفس التزام صلاح كنت وصلت لمرحلة تانية خالص".

وتابع زيدان: "كنت سأحقق نجاحات كبيرة، ربما أكثر من التى حققها محمد صلاح ولكن إذا كنت ملتزمًا خارج الملعب أكثر من ذلك، ولو عاد بى الزمن لأصبحت أكثر تركيزاً والتزاما فى الملعب وخارجه".

وأضاف: "أجريت عمليات جراحة للرباط الصليبى مرتين والغضروف أربع مرات وأعتقد أن ذلك أثر على مستوايى بشكل كبير".

وعن أسباب عدم تألق عمرو زكى فى الدورى الإنجليزي، قال محمد زيدان: "عمرو زكى لم يتأقلم مع الدورى الإنجليزى رغم بدايته القوية".

Advertisements

وأكد زيدان: أن يورجن كلوب هو الأب الروحى له، وأنه سبب رئيسى فى نجاح محمد صلاح مع ليفربول، وكل اللاعبين تحبه حتى من لا يلعب منهم.

وأضاف محمد زيدان: تحدثت معه بعد انضمام صلاح إلى ليفربول وليس قبله، ومحمد صلاح مجتهد جداً ومركز فى الملعب فقط وكلوب يحبه لهذا الأمر.

وتابع مهاجم منتخبنا الوطنى السابق، أن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له فى العديد من الأندية الأوروبية، وبعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكه".

وأوضح محمد زيدان: "راض تماماً عن مشوارى الكروى وأتمتع بحب جمهورى الأهلى والزمالك، وببقى مبسوط لما الجمهور يقول أن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب فى العالم".