شكرا لقرائتكم تيتو جارسيا: أكرر اعتذر للشعب المصري عن أداء الفراعنة فى أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أكرر اعتذاري للشعب المصري بسبب عدم الظهور بالشكل المناسب في الأمم الأفريقية 2019 لأن هذا ليس مستوانا وليس ما أردانا تحقيقه .

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر في برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport 1، عبر سكايب من إسبانيا، أن تأخر محمد صلاح والنني في الانضمام لمعسكر المنتخب أثرنا على أداءنا فى كأس الأمم الافريقية ، وتأخر بعض اللاعبين في تجمع المنتخب سبب الإخفاق .

وأكد تيتو جارسيا أن طريقة أجيري مع منتخب مصر كانت رائعة وخطتنا كانت تسجيل اكبر عدد من الأهداف وليس الاعتماد على صلاح فقط، مضيفا لا أعلم سبب ظهور منتخب مصر بمستوي متواضع في أمم أفريقيا والحالة البدنية كانت مختلفة ولم تتوفر لدينا المقومات الذهنية والبدينة.

وواصل حديثه حاولت إبقاء عمرو وردة في المعسكر لانه ليس لدينا توافر الأدلة واستغله البعض للتأثير على الفريق ، و عمرو وردة أخطا ولكن خارج معسكر المنتخب وتمسكت بوجوده.

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وتابع جارسيا حديثه قائلا أتواصل مع كل جهاز المنتخب ولم أتمكن من التواصل مع هانى رمزي بعد البطولة، مضيفا كانت لنا بعض الأخطاء فى اختيار اللاعبين فى الأمم الافريقية 2019 ، مضيفا أن الجماهير المصرية تعشق الطريقة الهجومية