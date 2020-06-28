شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: إصابة باسم مرسي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيي، عبر برنامج زملكاوي على قناة لزمالك، السبت، عن إصابة باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، بفيروس «كورونا».
وقال طارق يحيي إن التحاليل والفحوصات والمسحة ثبتت إصابة باسم مرسي بفيروس كورونا، مضيفًا: «لا توجد أعراض على مرسي مثل محمد عواد حارس مرمى الزمالك».
وتابع: «نحن لا نحارب لعدم عودة بطولة الدوري الممتاز، والأمر ليس مسألة شخصية، لكننا نتحدث عن حياة اللاعبين قبل أي شيء».
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