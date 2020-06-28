انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي، والتي تشمل: الأنشطة الفردية الداخلية في الأماكن المغلقة؛ وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 40% والسماح لأندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية بالعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع؛ لاستيعاب جميع الأعضاء المشتركين في تلك الأندية لفترات زمنية أكثر اتساعاً، بما يضمن التباعد الاجتماعي، والقيام بعمليات التعقيم الفورية.

وتنطلق المرحلة الثانية ابتداء من الأول من شهر يوليو/تموز المقبل، وتشمل المراحل العمرية من 12 -60 سنة، لفئات المجتمع المسموح لهم بممارسة أنشطة المرحلة الثانية التي تشمل: (مراكز اللياقة البدنية للرجال والسيدات، مراكز كمال الأجسام، صالات البلياردو والسنوكر، مراكز اليوجا، صالات البولينج، أندية البولينج).

وتستأنف المرحلة الثانية نشاطها وفق قواعد وإجراءات احترازية وتدابير وقائية محكمة؛ وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات ومكتب أبوظبي الإعلامي.

وتنطلق المرحلة الثانية بعد التقييم الشامل للمرحلة الأولى التي شملت الأنشطة الرياضية الخارجية، ومدى الالتزام الكبير من قبل جميع الجهات والمؤسسات والأندية الرياضية بكافة التعليمات ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة.

وتضمنت خطة المرحلة الثانية مجموعة من الإجراءات والضوابط للمنشآت الرياضية والطاقم الفني واللاعبين والممارسين؛ وذلك امتداداً لنجاحات المرحلة الأولى التي شهدت إقبالاً مجتمعياً كثيفاً والتزاماً كبيراً من قبل أفراد المجتمع وجميع الأندية والمؤسسات التي قامت باستئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية والتي تمارس في الأماكن المفتوحة؛ مثل: (الفروسية، مسارات الدراجات، الكريكت، الدراجات الهوائية، مسارات الجري وألعاب القوى، الجولف، ألعاب المضرب، الرياضات الشراعية الحديثة الفردية).

ومن المؤمل أن تنطلق المرحلة الثالثة في شهر يوليو/تموز المقبل والتي تتضمن الألعاب الجماعية والفردية والرياضات المائية، ذات طابع الاحتكاك الجسدي.

وسبق لمجلس أبوظبي الرياضي قيامه بتصنيف المنشآت الرياضية في أبوظبي إلى جزئيين (مفتوحة ومغلقة) بحسب ممارسة النشاط الرياضي، كما تم حصر المنشآت المتوقع إعادة النشاط الرياضي إليها بواقع 1070 نادياً من أندية اللياقة البدنية، إلى جانب 46 نادياً واتحاداً تحت مظلة مجلس أبوظبي الرياضي.

في المقابل أصدر مجلس أبوظبي الرياضي دليل استئناف الأنشطة الرياضية بحسب كل رياضة، ويتضمن مجموعة مهمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والتي تم تعميمها على كافة المؤسسات والأندية الرياضية في أبوظبي قبل استئناف كل مرحلة؛ للعمل بها وتطبيق معاييرها؛ من أجل المحافظة على سلامة جميع المشاركين في كل مرحلة.

كما أوصت خطة إعادة النشاط الرياضي التي اعتمدها مجلس أبوظبي الرياضي بضرورة أن تلتزم جميع المؤسسات والأندية الرياضية بمعايير الأمن والصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورنا المستجد (كوفيد -19) والعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل استئناف الأنشطة الرياضية التي تخضع للموافقة المسبقة من قبل لجنة التفتيش المعنية بمراقبة جميع الأندية والمؤسسات ومتابعة استيفاء جميع الشروط الاحترازية