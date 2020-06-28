أسهم الكولومبي بينتو ترتفع لقيادة «الأبيض»..وجارديم يدخل القائمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم



أصبحت أسهم المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو هي الأعلى في بورصة ترشيح تدريب منتخب الإمارات الوطني، بعدما وصلت المفاوضات بين لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة وبين المدرب إلى مراحلها النهائية.

وكشف المدرب الكولومبي في تصريحات إعلامية، عن التوصل إلى اتفاق مع اتحاد الكرة الإماراتي، وتوقيع عقد اتفاق مبدئي، على أن تحسم الأمور رسمياً بعد الزيارة التي يتوقع أن يقوم بها إلى الدولة خلال الأسبوعين المقبلين على أبعد تقدير.

ووفق بعض المصادر، فإن قيمة عقد المدرب الجديد مع جهازه المساعد ستصل إلى 2.5 مليون دولار سنوياً.

ولا يزال الصمت والتكتم سمة المشهد من قبل المسؤولين والقائمين على لجنة المنتخبات، لاسيما رئيسها يوسف حسين السهلاوي الذي يبدو وكأنه يعتمد المقولة الشهيرة: «لا تقول فول ليصير في المكيول».

ويمتلك المدير الفني الكولومبي سيرة ذاتية حافلة بالتجارب والخبرات التي اكتسبها من خلال العمل في الأندية والمنتخبات في القارتين الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، وسبق للمدرب الكولومبي المولود في 16 ديسمبر/كانون الأول 1952 (67 عاماً) قيادة منتخبات كوستاريكا (2004-2005)، وكولومبيا (2007-2008)، وهندوراس (2014-2017).

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع اسم المدرب الكولومبي كمرشح لقيادة منتخبنا؛ بل سبق للمجلس السابق برئاسة مروان بن غليطة التفاوض مع المدرب، لكن بعض التفاصيل والجوانب المالية حالت بينه وبين الوصول إلى تولي مهمة تدريب الأبيض التي عادت لتلوح في الأفق الكولومبي من جديد.

ويأمل المسؤولون في أن يتم حسم الملف سريعاً؛ حيث يتوقع أن يتصاعد الدخان الأبيض، والإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة، بعدما يتم عرض الملف والقرار المتفق عليه على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذي سيعقد غداً الاثنين برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وكانت مهمة تدريب الأبيض، قد تحولت إلى بورصة للشهرة والترويج بين المدربين، حتى أن مصادر إعلامية ذكرت قبل أيام أن الاتحاد الإماراتي عرض على جمال بالماضي المدير الفني عرضاً خيالياً، علماً بأن اسم المدرب الجزائري لم يكن متواجداً في قائمة الترشيحات، خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع منتخب بلاده.

وتشير بعض المصادر، إلى أن اسم المدرب الكولومبي ليس الوحيد في قائمة الترشيحات، وإن كان يتصدر سباق الترتيب؛ بل إن قائمة الخيارات تضم البرتغالي ليوناردو جارديم (45 عاماً) الفائز مع فريق موناكو بلقب الدوري الفرنسي بعد غياب 17 عاماً عن منصات التتويج.

ولا شك في أن أسهم المدرب البرتغالي تبدو أقل من بينتو في قائمة الترشيحات، خاصة وأن صفقته ستكون أغلى مادياً قياساً إلى مكانته في بورصة المدربين الأوروبيين، وفارق العمر بينه وبين الكولومبي.

وكانت الترشيحات قد رجحت كفة رازوفيتش مدرب الظفرة قياساً إلى تجربته المحلية وبصمته التي صنعها مع الفريق، كما تم التفاوض مع الروماني كوزمين قبل أن يتعذر الاتفاق معه بسبب ارتباطه بعقد مع ناديه الصيني، إلى جانب ارتفاع قيمة عقده سنوياً والتي تلامس حاجز 5 ملايين يورو.