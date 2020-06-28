خالد عنبر: لدي عرضان والأولوية للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تحسر خالد عنبر لاعب وسط الإمارات على ضياع فرصة الصعود لدوري الخليج العربي وذكر أن ناديه قدم موسماً جيداً وكان يستحق العودة لدوري الخليج العربي، مشيداً بالجهد الذي بذلته الإدارة بقيادة محمود الشمسي والجهاز الإداري للفريق الأول بقيادة خليل الطويل الذي قال إنه لعب دوراً مهماً في تجميع اللاعبين وعودة الثقة إليهم وقال إن هذه الجهود كان يجب أن تكلل بالصعود.

وأوضح: لو استمرت المنافسة لكان الإمارات ضمن فرق الخليج العربي لكن جائحة كورونا ومن بعدها قرار رابطة المحترفين والاتحاد حرما الإمارات من تحقيق هدفه ولا شك أن النادي تعرض لظلم واضح ومن غير المنطقي أن يبقى الفريق عاماً كاملاً في دوري الأولى وهو ضمن الصعود بنسبة 100% قبل أن يلغى الدوري.

وأكد عنبر أن الإمارات وفي وجود هذه المجموعة من اللاعبين والإدارة والمدرب جوكيكا قادر على التفوق في الموسم المقبل أيضاً مبيناً أنه واثق بأن «الصقور» سيعود أكثر قوة.

وعن وضعه بعد أن انتهى عقده، أفاد بأن عقده بالفعل انتهى وهو سيرحب بكل تأكيد بالاستمرار مع «الصقور» لافتا إلى الأجواء الجيدة المحفزة على العمل والتطور، وأكد أنه يشرفه الاستمرار في الدفاع عن ألوان «الصقور» لأنه ابن النادي وقال: تبقى الأولوية للإمارات، فأنا لن أنسى لهذا النادي أفضاله علي ولن أنسى لهذه الإدارة دعمي والوقوف إلى جانبي، هناك عرضان قدما لي من ناديين في دوري الخليج العربي لكن تبقى الأولوية للصقور.

وأفاد بأنه يستعد بقوة حالياً، ويخضع لبرنامج تدريبي خاص من أجل ظهور مميز في الموسم المقبل.