موافقة وزارة الشباب على إقامة نهائي دوري مراكز الشباب

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتأكيد على استقراره في إقامة نهائي دوري مراكز الشباب وذلك في يوم 25 يوليو القادم على ملعب المركز الأوليمبي من أجل تدريب الفرق والمنتخبات القومية وذلك بعد ما قام رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن إعادة النشاط الرياضي وذلك ابتداء من شهر يوليو القادم.

قام بالتأكيد على إعادة جميع الأنشطة الرياضية ابتداء من 1 يوليو تبعاً لجميع الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها، كما أنه قام بالتشديد على جميع المنشآت والهيئات الرياضية للالتزام بجميع الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الوزارة بالتناسق جميع الهيئات وأكد مدير المركز الأولمبي أنه على كامل الاستعداد لاستقبال جميع اللاعبين.