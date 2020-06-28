شكرا لقرائتكم خبر عن هترجع أقوى يا عواد.. رواد تويتر يدعمون حارس الزمالك بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "هترجع أقوى يا عواد" قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، تضامنا ودعما للاعب محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا



وتمنى العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الشفاء العاجل لـ محمد عواد، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، حيث قال أحد رواد المنصة الاجتماعية موجها حديثه إلى حارس مرمى الزمالك قائلا :"سوف تتحسن قريبا".





ونشر البعض صور حارس مرمى الزمالك محمد عود، متمنين عودته إلى الملاعب من جديد، حيث غرد أحد رواد تويتر قائلا :"حارسنا الصادق"، فيما قال آخر :"ستكون أقوى ونحن في انتظارك".





في إطار ذلك، تقدم محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللي كلمتني موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد علي حد ربنا يحفظكم جميعاً".

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ويواصل الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، متابعة حالة محمد عواد حارس الفريق، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع الحارس لبروتوكول العلاج فى المنزل بعد إجرائه فحص كورونا بشكل شخصى من أجل الاطمئنان على نفسه، لفاجأ الحارس بإيجابية التحاليل الخاصة به مع عدم وجود أعراض، لذا التزم بالمنزل مع متابعة حالته مع الجهاز الطبى للفريق والحصول على العلاج فى المنزل، حيث كشف عواد للمقربين منه أن حالته مستقرة وجيدة.

وكشف مصدر بفريق الزمالك عن تفاصيل إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بفيروس كورونا، بعد إعلان الحارس للمسألة بشكل رسمى عبر حسابه على موقع "تويتر"، وأكد المصدر أن اللاعب كان يقوم بشراء بعض المستلزمات الخاصة به ليقوم بعد ذلك بإجراء فحص فيروس كورونا الذى يتم إجراؤه وهو متواجد فى السيارة، من أجل الاطمئنان على نفسه، وفوجئ بعد الخضوع للمسحة بأن نتيجة التحاليل إيجابية.

وأوضح المصدر أن حارس الزمالك لا يعانى من أى أعراض وحالته مستقرة وتواصل مع الجهاز الطبى للفريق برئاسة الدكتور محمد أسامة فى الساعات القليلة الماضية ويخضع لبروتوكول العلاج فى الفترة الحالية، مع الالتزام بالعزل المنزلى، فيما حرص شيكابالا قائد الزمالك، على طمأنة جماهير النادى على عواد بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، قائلا، إن عواد بحالة جيدة ولم تظهر عليه الأعراض بقوة الا أنه فى نفس الوقت خالط مؤخراً لاعبين كثيرين فى الزمالك وفى أندية أخرى.