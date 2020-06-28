شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز: الإعلانات سبب مشكلة محمد صلاح مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، أن مشكلة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى مع الفراعنة تتمثل فى الحقوق الاعلانية لأن الفيفا لم يحسم هذا الأمر وتركه مفتوحا من وجهة نظره، قائلا انه عقب وضع صورة محمد صلاح بمفرده على طائرة المنتخب بجانب اعلان لاحدى شركات المحمول جعل محمد صلاح يشعر بالضيق، ولكن بعد تعديل الأمر ووضع صورة جماعية مع المنتخب انتهت الأزمة تماما.

تابع أن محمد صلاح بعد أحداث الشيشان على هامش مونديال روسيا 2018، تعرض لانتقادات كبيرة بداعى أن الشخص الذى استقبله يعتبر ضد حقوق الانسان ، وهو ما كان يهدده بفقدان الكثير من الاعلانات والقيمة التسويقية له ولكن بعد ذلك انتهت الأمور وخاض صلاح المباريات فى كأس العالم بشكل طبيعى رغم إصابته الكبيرة فى الكتف.

وقال محمود فايز، أن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار اكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.

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أوضح فايز فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، ان المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد ازارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.

تابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، اليوم الأحد، فى حضور محمد بركات مدير المنتخب للوقوف على احتياجات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة.

كما تضمن الجلسة بين البدرى ومسئولى اللجنة الخماسية معرفه ما وصلت إليه اللجنة من اقتراحات فى اجتماعها مع مدربى أندية الدورى الممتاز للاطلاع عليها ومناقشتها بما يتواكب مع مصلحة المنتخب والأندية، تمهيداً لاستئناف النشاط.