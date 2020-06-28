شكرا لقرائتكم خبر عن تيتو جارسيا: لا غنى عن مروان محسن فى المنتخب.. ومحمد محمود لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، جهاز المنتخب الفني بقيادة أجيري مسئولية الفشل الأفريقي في كأس أمم أفريقيا السابقة 2019، مضيفا في برنامج ملعب "أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" أن مروان محسن واحد من أفضل المهاجمين في العشر سنوات الأخيرة وهو مهاجم كبير ولا غنى عنه في منتخب مصر، مضيفًا أن مصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية ، معتبرا أن أداء مصطفي محمد حاليا أفضل من مروان محسن.

وقال جارسيا: "مروان محسن مهاجم مميز، لكنه ليس كرستيانو رونالدو أو محمد صلاح وميسى، وغير مطالب بإحراز هدف كل مباراة مثلهم، لكنه لاعب جيد ويمتلك مقومات كبيرة ولا غنى عنه فى المنتخب".

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وأكد أن وليد سليمان لم يشعر بأى ضغوط لأنه لاعب كبير، مضيفا أن مصطفى محمد رائع مع الزمالك ويقدم مستويت جيدة، كما أن محمد محمود من أفضل اللاعبين ويعد "لاعبه المفضل فى الدورى المصرى" لكن الإصابة أثرت عليه .

وأشاد تيتو جارسيا، بطارق حامد لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا إنه من طراز مختلف ويستطيع اللعب فى الدوريات الأوروبية، لافتًا إلى أن أحمد حسن كوكا مهاجم رائع ويجيد اللعب فى أكثر من مركز ويمتلك مقومات مختلفة عن رؤوس الحربة التقليدين.

كما يري أنه يجب على محمد صلاح البقاء في ليفربول وبرشلونة ليس الأفضل له حاليا، ولكن الأفضل أن ينتقل إلى ريال مدريد فهو الأنسب له حاليا لانه لاعب قائد ومن أعظم 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي.