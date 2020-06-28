شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نجبر لاعبينا على التدريب.. وأعراض كورونا لم تظهر على عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، إنه لا يستطيع إجبار لاعبى الفريق الكروى الأول على خوض التدريبات الجماعية فى ظل انتشار فيرس كورونا، لافتًا إلى أن الحفاظ على اللاعبين يٌعد من أهم أولويات الإدارة، قائلاً: "تلقيت اتصالات من بعض اللاعبين يخبرونى بصعوبة نزول التدريبات خوفًا من الإصابة وتعريض أسرته للفيروس".

أوضح المشرف العام على الكرة بالزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" إن عودة الدورى فى ظل تلك الظروف أصبح أمر مستحيل، نظرًا لتبقى 17 مباراة لكل فريق ومن الصعب إقامتهم فى شهرين دون توقفات، مع صعوبة عودة اللاعبين للمباريات دون الحصول على فترة إعداد كافية.

تابع أمير مرتضى حديثه، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج من 4 لـ 6 أسابيع تأهيل حتى يستطيع تعويض فترة الراحة السلبية، حتى لا يتعرض لإصابة عضلية، معلقًا على إمكانية مشاركة الزمالك فى البطولة الأفريقية قائلاً: "البطولة الأفريقية باقى عليها فترة زمنية كافية نستطيع ترتيب أوضاعنا خلالها، بخلاف عدد المباريات القليل والذى نستطيع الدخول فى معسكر مفتوح لحين إنتهاء البطولة".

وعن محمد عواد حارس مرمى الزمالك الذى أعلن إصابته بفيرس كورونا، أكد المشرف على الكرة بالزمالك، إن اللاعب لم تظهر عليه أعرض حتى الأن، ومن المقرر أن يخضع لإجراء مسحة طبية ثانية بعد 5 أيام.