شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: مسحة دونجا الجديدة سلبية ويشارك فى التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة سليم تمامًا وأجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية تماما، مضيفًا أنه لا توجد أي أزمة والنادي فضل إجراء مسحة إضافية له كإجراء احترازي وجاءت النتيجة سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لجميع أعضاء فريق الكرة بالنادي.

شدد هاني سعيد على أن دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بالفريق بداية من اليوم، الأحد، بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة الإضافية التي أجراها اللاعب.

وكشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه في إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا، موضحًا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية تماما وسيشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق استعدادا لاستئناف الدوري. شدد سعيد على أن النادي يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للإطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادي، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات القادمة.

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