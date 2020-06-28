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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان يخوض 4 معايشات في أوروبا و يكشف أسرار علاقته بكلوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية قائلا "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول وسالزبورج وشالكة، وراض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".
كشف محمد زيدان موقفه من عودة النشاط الرياضي والكروي خلال الأيام القليلة المقبلة أن قرارعودة الدوري المصري والنشاط الرياضي بشكل عام جيد للغاية ويفيد الكرة المصرية على المستويين المحلي والأفريقي.
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