شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي : الأهلي تواصل معي للعودة وتلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمار حمدي لاعب فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إنه مستمر في صفوف الفريق العسكري حتى نهاية الموسم قائلا "الأهلي تواصل معي وأكدوا لي عودتي في الموسم الجديد و رغبتي الأولى والأخيرة في العودة لصفوف الأهلي ولكن اذا وافق على رحيلي من أجل منحي فرصة المشاركة سأخرج ولكن على سبيل الإعارة"

وأوضح عمار حمدي خلال تصريحات تلفزيونية إنه يرغب في الخروج معارا في الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة قائلا " تلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب في الحديث حول تلك الأمور و بعد نهاية الموسم سأعود للأهلي وسابدا في في الحديث حول تلك العروض وإذا رحلت سيكون على سبيل الإعارة " .

ويُفضّل عمار حمدى، اللعب لنادى الاتحاد السكندرى حال عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن اللاعب الصاعد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية إلا أنه يرغب فى اللعب لنادى الاتحاد، حيث يرى أن فرصته ستكون أفضل معه أكثر من أى نادٍ آخر وربما أفضل من الأهلى الذى لن يشارك معه حال العودة له مرة أخرة، ويبحث عمار حالياً مع مسئولى الأهلى موقفه من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل له وللنادى.وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

ويرى عمار أنه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب فى العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.