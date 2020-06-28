شكرا لقرائتكم خبر عن تيتو جارسيا: أعتذر للشعب المصرى لعدم الظهور بالشكل المطلوب فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرر تيتو جارسيا المدرب العام السابق لمنتخب مصر، اعتذاره للشعب المصري بسبب عدم الظهور بالشكل المناسب في الأمم الأفريقية 2019، قائلاً: "أكرر إعتذارى للشعب الصرى لأن هذا ليس مستوانا وليس ما أردانا تحقيقه".

وأضاف المدرب العام السابق لمنتخب مصر في برنامج "ملعب أون تايم" عبر شاشة "أون تايم سبورتس" عبر سكايب من إسبانيا، أن تأخر محمد صلاح والنني في الانضمام لمعسكر المنتخب أثرنا على أداءنا فى كأس الأمم الافريقية ، وتأخر بعض اللاعبين في تجمع المنتخب سبب الإخفاق .

وأكد تيتو جارسيا أن طريقة أجيري مع منتخب مصر كانت رائعة وخطتنا كانت تسجيل اكبر عدد من الأهداف وليس الاعتماد على صلاح فقط، مضيفا لا أعلم سبب ظهور منتخب مصر بمستوي متواضع في أمم أفريقيا والحالة البدنية كانت مختلفة ولم تتوفر لدينا المقومات الذهنية والبدينة.

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وواصل حديثه حاولت إبقاء عمرو وردة في المعسكرنظرًا لعدم ثبوت أدلة ضده، واستغله البعض للتأثير على الفريق ، و عمرو وردة أخطأ ولكن خارج معسكر المنتخب وتمسكت بوجوده.

وتابع جارسيا حديثه قائلا: "أتواصل مع كل جهاز المنتخب ولم أتمكن من التواصل مع هانى رمزي بعد البطولة، مضيفا كانت لنا بعض الأخطاء فى اختيار اللاعبين فى الأمم الافريقية 2019"، مضيفا أن الجماهير المصرية تعشق الطريقة الهجومية".