شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور حالة إيجابية بفريق أسوان بعد نتائج المسحة الأولى لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر باتحاد الكرة، عن وجود حالة إيجابية بفريق أسوان، مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ظهور نتائج المسحة الأولى لأبناء الصعيد، والذي يعسكر حالياً بالمركز الأوليمبي، استعداداً لاستاف مباريات الدوري العام، بعد 25 يوليو المقبل، وفقاً خطة الزمنية التي حددتها وزارة الرياضة.

وكان لاعبو أسوان والجهاز الفني بقيادة أحمد كشري قد خضعوا لإجراءات المسحة الأولى يوم الخميس الماضي بالمركز الأوليمبي، تمهيداً للدخول في فترة إعداد بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا.

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ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

وأكد أحمد كشرى، فى وقت سابق، أن إدارة النادى وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب، معلقاً: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.