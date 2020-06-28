شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى : انطلاق معسكر أسوان رغم وجود حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشري المدير الفني لفريق أسوان انه تم عزل عدد من اللاعبين في أسوان اليوم انضموا للمعسكر لحين معرفة نتيجة المسحة الخاصة بهم، كما تم عزل الحالة الإيجابية التي ظهرت في المسحة الاولي ، وأضاف احمد كشري في تصريحات عبر قناة الزمالك انه من الطبيعي أن نشعر بالقلق بعد اكتشاف حالة كورونا في صفوف الفريق.

كما قال كشري أن مسحة الأندية تساعد الدولة على اكتشاف المصابين لمنعهم من الاختلاط، مشددا علي أن اللاعبين سعداء بالعودة للتدريبات وبدأ الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ودخل فريق أسوان معسكراً مغلقاً أمس السبت ، بالمركز الأولمبى بالمعادى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لاستئناف النشاط الرياضى المقرر عودته 25 يوليو المقبل، وكان لاعبو أسوان قد أجروا المسحة الأولى للكشف عن كورونا يوم الخميس الماضى.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.

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وأكد أحمد كشرى، فى وقت سابق، أن إدارة النادى وافقت على تعيين الدكتور محمد عبد الغفار طبيباً للفريق، لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث كان فريق أسوان يعانى من عدم تواجد طبيباً، الأمر الذى تسبب فى تزايد تأثير الإصابات على أبناء الجنوب، معلقاً: لا يمكن الاستغناء عن تواجد الطبيب بشكل دائم فى الوقت الحالي، خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد ضغطاً فى مواعيد المباريات ولطول فترة التوقف سيكون اللاعبين أكثر عرضة للإصابة وبحاجة إلى تواجد الطبيب بشكل مستمر، لتأهيل اللاعبين وإعادتهم إلى الملعب فى أسرع وقت.

وأضاف كشري، إدارة النادى وقفت إلى جانبنا ونفذت جميع المطالب من أجل تحقيق هدفنا خلال الموسم الجارى للبقاء فى الدورى الممتاز وذللت الكثير من العقبات.