شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فايز: عبد الله السعيد ملوش بديل..ومحمد صلاح ميعرفش يعمل حاجة لوحده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمود فايز مدرب مساعد منتخب مصر السابق، إن هيكتور كوبر المدير الفنى السابق تسلم منتخب مصر فى فترة صعبة بسبب عدم صعود الفراعنة لأمم افريقيا على مدار اكثر من دورة، بجانب عدم وجود القماشة التى يستطيع المدرب تنفيذ فكره من خلالها.

أوضح فايز فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت 2، ان المنتخب ضم مروان محسن مهاجم الأهلى لقائمة المونديال رغم أنه كان بديلا لوليد ازارو مهاجم الأهلى الأساسى الذى لم ينضم لمنتخب المغرب من الأساس.

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تابع مدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد ليس له بديل فى منتخب مصر وكنا نحاول تجهيز محمد مجدى أفشة ولكنه كان يحتاج مزيدا من الوقت، مشيرا الى أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى برغم نجوميته ومهاراته الكبيرة لكنه لا يستطيع أن يلعب بمفرده ويقود منتخب مصر لتحقيق البطولات بمفرده.