شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يٌلغى التدريب الجماعى بعد ثبوت إصابة لاعب بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة بقيادة اليونانى نيكوديموس بابافاسيليو، على إلغاء التدريب الجماعى للفريق المقرر له اليوم الأحد، بعد أن أثبتت نتيجة المسحة الطبية الثانية التى أجراها اللاعبون صباح أول أمس الجمعة، إصابة لاعب من الفريق بفيرس كورونا، وتم عزله مباشرة.

ووافق الجهاز الفنى الدجلاوى على طلب إدارة النادى بإلغاء التدريب المقرر له اليوم، على أن يتم إعادة دراسة النظر فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل عام، وهل سيتم الإكتفاء بعزل اللاعب واستكمال التدريبات بشكل طبيعى، أو سيتم إلغاءه بشكل عام.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية الأولى التى خضع لها اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى "سلبية" لاسيما أنه كان هناك شك فى إصابة بعض اللاعبين والجهاز الفنى بالفيرس بناءً على تحليل الدم، إلا أن المسحة الأولى أكدت سلبية جميع العينات، وقبل إجراء المسحة الثانية كان هناك شك فى إصابة 5 من اللاعبين بعد مخالطتهم للاعبون مصابون فى أندية أخرى، إلا أن النتيجة أثبتت إصابة لاعب واحد فقط، وسلبية مسحات الأخرون.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق، وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.