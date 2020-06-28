محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 27 يونيو 2020.
أبو ريدة: "كاف" يدرس مقترح إقامة "دورة مجمعة" لدوري الأبطال
قناة الزمالك: عواد خالط لاعبين في الدوري.. واللاعب مستاء
رسالة جديدة من آل الشيخ لإدارة الأهلي
الزمالك عن رفضه استكمال الدوري: ما يحدث شبه انتحار.. ولن نرمى أنفسنا في الهلاك
جوارديولا: سيكون هناك ممر شرفي لليفربول
بعد مخالطته لعواد.. بيراميدز يعلن نتيجة مسحة دونجا
طبية اتحاد الكرة: لم نحدد الحد الأقصى للإصابات.. وقد نضطر للتأجيل
خاص.. إصابة لاعب في وادي دجلة بفيروس كورونا
حارس مرمى اتحاد جدة السعودي يعلن إصابته بفيروس كورونا
المقاولون يكشف لمصراوي كواليس "الجلسة الأولى" لبيع طاهر للأهلي
مرتضى يعلن تأجيل الاجتماع الطارئ للزمالك
كراوتش: صلاح الأحق بجائزة الأفضل في إنجلترا
تأهيل الثلاثي المصاب مستمر.. تفاصيل مران المجموعة الأولى في الأهلي
كانت هذه تفاصيل خبر ملف السبت.. رسالة جديدة من آل الشيخ لإدارة الأهلي.. وتأجيل الاجتماع الطارئ للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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