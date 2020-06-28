مساعد أجيري يكشف أسباب خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعتذر تيتو جارسيا، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، للشعب المصري على الصورة التي خرج بها المنتخب من أمم أفريقيا الأخيرة بمصر 2019.

وقال جارسيا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن المنتخب المصري لم يظهر بمستواه المعهود، رغم أن الفريق كان به مجموعة رائعة من اللاعبين، لافتا أن هناك بعض الأخطاء كانت على مستوى الاختيارات.

وأضاف، أن من ضمن أسباب ظهور المنتخب بهذا المستوى وصول بعض اللاعبين متأخرين إلى المعسكر وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني، مؤكدًا أن الفريق كان رائع لكن لم تتح له الفرصة للظهور بالشكل الأمثل.

وأوضح، أن طريقة لعب خافيير أجيري لم تكن تبنى على محمد صلاح فقط كما يروج البعض، فرغم أنه واحد م أفضل 3 لاعبين في العالم لكنه كان في النهاية أحد اللاعبين داخل مجموعة واحدة.

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وعن أزمة عمرو وردة مع منتخب مصر، أشار إلى أنه تمسك ببقاء اللاعب في المعسكر رغم الخطأ الذي ارتكبه، لافتًا أن الجهاز الفني للمنتخب لم يتوفر لدية الادلة التي تقول انه مخطأ.

وأكد أن وردة لا يزال شاب صغير وربما يكون قد أخطأ حارج المعسكر، وتم استغلاله للتاثير بالسلب على منتخب مصر.

وأشار جارسيا إلى أن المهاجم أحمد حسن كوكا لاعب من طراز فريد، ويمكن أن يلعب في عدة مراكز ويعتبر من مصاف المهاجمين الكبار وليس لاعب تقليدي ولا غنى عنه في منتخب مصر.

وأتم تصريحاته: " الجمهور المصري يفضل الطريقة الهجومية في اللعب، ومروان محسن واحد من افضل المهاجين في مصر خلال الـ 10 السابقة، وكان الاختيار الأول لأجيري، وحاليا مصطفى محمد افضل منه".