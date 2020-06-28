فايز: كوبر كان لديه خطة لشيكابالا.. وأسامة نبيه اعاد اكتشاف غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمود فايز محلل أداء المنتخب المصري السابق، بأن هيكتور كوبر كان لديه تصور بأن محمود عبدالرازق "شيكابالا" يستطيع أداء دور عبدالله السعيد، كما أوضح أن أسامة نبيه الأكثر تمسكًا بحسام غالي.

وقال أسامة نبيه في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "كوبر قال أن باسم مرسي خلع القميص وكان يستعد للمشاركة في الشوط الثاني من المباراة، وعندما علم أنه تم استبداله قال أنه مصاب ويرغب في الذهاب للمستشفى."

وتابع: "الجهاز المعاون لم يلحظ هذا الأمر على الإطلاق، لكن هيكتور كوبر هو من لاحظ تلك الواقعة.. وعندما خرج باسم مرسي في التلفاز وقال أنه لا يتابع المنتخب زادت الفجوة بشكل أكبر، ثم ابتعد مع الوقت."

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أما عن استبعاد حسام غالي، فأوضح فايز الأمر، قائلًا: "أسامة نبية ظُلم في هذا الأمر بشكل كبير، من المدرب المجنون الذي يعادي أهم لاعب في منتخب مصر خلال هذا التوقيت؟! لكن القرار تم اتخاذه من هيكتور كوبر وليس أحد غيره."

وأضاف: "أول من تحدث بشكل جيد عن حسام غالي، كان أسامة نبيه، فهو من اكتشف مكان جديد لحسام غالي لكي يكون بديل لعبدالله السعيد في مركز صانع الألعاب بأخر نصف ساعة من المباراة، فيشارك وهو في حالة بدنية جيدة تسمح له بالإضافة"

واستطرد: "عندما حدثت الواقعة التي أغضبت حسام غالي رفض تمامًا مناقشة الأمر، وبعد ذلك تم تحديد جلسة مع هاني أبو ريدة وأسامة نبيه، ولم يحضر حسام غالي، وبعد ذلك اتخذ كوبر قراره.. حسام غالي وصله كلام خاطئ بشأن معاملة لاعبي الأهلي وهذا ما أغضبه، وبجانب ذلك كان هناك خلاف فني حول طريقة اللعب."

ثم اختتم بالحديث عن استدعاء شيكابالا لقائمة كأس العالم: "كوبر لا يعرف مجاملة على الإطلاق، وشيكابالا كان متألق قبل كأس العالم، وكنا نحاول الاعتماد عليه كبديل لعبدالله السعيد، لكن كوبر في وقت لاحق رأي أن قوة المباريات لا تناسبه بعض الشيء، وبالرغم من ذلك كنت أظن انه يستحق اللعب أمام السعودية في أخر مباراة."