بعد مخالطته لعواد.. بيراميدز يعلن نتيجة مسحة دونجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن المسحة الخاصة بنبيل عماد "دونجا" لاعب خط وسط الفريق للكشف عن فيروس كورونا، جاءت سلبية.

وأشار سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، أن دونجا خضع لمسحة إضافية كإجراء احترازي وجاءت نتيجته سلبية كما سبق للمسحتين السابقتين للاعب مع باقي أعضاء الفريق.

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وقال المدير الرياضي لبيراميدز: "دونجا سيشارك في المران اليوم الأحد مع زملاءه بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية المسحة التي قام بها".

وعلم الخليج 365، أن دونجا خضع للمسحة الإضافية بسبب مخالطته لمحمود عواد حارس مرمى نادي الزمالك الذي أعلن إصابته بفيروس كورونا الجمعة الماضي.

الجدير بالذكر أن قناة نادي الزمالك أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، أن عواد خالط عدد من لاعبي أندية الدوري المصري خلال الأيام الماضية.