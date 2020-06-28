الزمالك عن رفضه استكمال الدوري: ما يحدث شبه انتحار.. ولن نرمى أنفسنا في الهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أنه ناديه ليس ضد قرار عودة النشاط، لكن في الوقت نفسه لا يوافق على استكمال مسابقة الدوري لعدة أسباب.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" كرة القدم في النهاية من أجل الترفية، وهناك اولويات مثل الصحة والأمان".

وأضاف:" ما يحدث الآن شبة انتحار، لن ارمي نفسي في الهلاك، وهذا كلام بعض اللاعبين في الزمالك".

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وتابع:" لا استطيع اجبار أي لاعب او احد من اعضاء الجهاز الفني على خوض التدريبات، والظروف الحالية غير طبيبعة ولا يمكن تطبيق اللائحة على أحد في هذا الوقت".

وأوضح، أن الزمالك ليس ضد عودة النشاط، لكن لو كان هناك 4 او 5 مباريات متبقة لوافق على استكمال المنافسة على عكس أن يكون 17 مباراة لم تلعب حتى الآن في الدوري.

وأشار إلى أن صوت العقل يقول أنه لا يستطيع لعب 17 مباراة في شهرين فقط، وخوض كل فريق لأكثر من مباراتين في الاسبوع، لعدة أمور معقدة.