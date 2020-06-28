رسالة جديدة من آل الشيخ لإدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي السابق بالنادي الأهلي، أنه تنازل عن جميع القضايا التي كانت ضد إدارة القلعة الحمراء الحالية.

آل الشيخ كتب عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"أتقدم بخالص العزاء لخالد الدرندلي وأسرته بعد وفاة والدته، وعند سيرة الموت والأحزان والآخرة وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى".

وتابع :"أطلب من الجميع غلق هذه المواضيع تمامًا وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر، وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة، هذا الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح".

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة بين إدارة الأهلي وتركي آل الشيخ الأمر الذي جعل إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب تقرر سحب شرف الرئاسة الشرفية من مالك ألميريا الإسباني.