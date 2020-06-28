جوارديولا: سيكون هناك ممر شرفي لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن لاعبي فريقه سيقومون بالممر الشرفي لليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل لقاء الفريقين على ملعب الاتحاد.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ32 للدوري الإنجليزي الذي حسم ليفربول التتويج به رسميا قبل سبع جولات من نهاية المسابقة

وستكون تلك المباراة الأولى لليفربول منذ انتهاء انتظارهم لمدة 30 عامًا للحصول على لقب بريميرليج، بعدما استفاد فريق الألماني يورجن كلوب من خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية مساء السبت: "بالطبع سيكون هناك ممر شرفي لليفربول".

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وأضاف: "سنستقبل ليفربول عندما يأتون إلى ملعبنا بطريقة لا تصدق، سنفعل ذلك لأنهم يستحقونه".

وفي الوقت نفسه، عاد جوارديولا ليرفض التعليق عما إذا كان سيكون على استعداد لتمديد عقده مع مانشستر سيتي، عندما ينتهي في عام 2021.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون المدرب الكتالوني قد قضى خمسة مواسم في مانشستر، أطول من الفترة التي قضاها كمدير فني لبرشلونة الإسباني، وهناك تكهنات بأنه سيبحث عن تحدٍ آخر.

وقال جوارديولا قبل مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد أمام نيوكاسل يونايتد: "أنا جائع بشكل لا يصدق لهذا الجزء من الموسم والموسم التالي، وبعد ذلك سنرى".

وأتم صاحب الـ49 عاما قائلا: "أنا مرتاح بشكل لا يصدق لوجودي في هذا النادي، لا أريد أن أفكر كثيرًا في الأمور البعيدة".