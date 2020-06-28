أسوان: لدينا حالة إيجابية بكورونا في الفريق.. ولا نعرف صاحبها حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان، أن فريقه يوجد به حالة أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف رئيس أسوان في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"أجرينا المسحة الأولى على دفعتين، الفريق لديه حالة أصيب بفيروس كورونا".

وتابع :"حتى الآن لم نخطر رسميًا عن الحالة المصابة سواء كان لاعب أو إداري في الفريق، ننتظر الإخطار رسميًا من اتحاد الكرة".

وعن موقف ناديه من استكمال دوري we المصري، كشف :"في البداية رفضنا استكمال الدوري بسبب الظروف الصحية والمالية".

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وأكمل :"الوضع الآن أصبح مختلفًا بعد قرار الدولة باستكمال الموسم، حتى الآن لا نعرف أين سنلعب خاصة أن اتحاد الكرة أكد أننا لن نلعب على ملعبنا في حال استئناف الموسم".

وواصل :"نعاني من مشكلة بسبب ضغط المباريات حيث سنلعب كل ثلاثة أيام مباراة الأمر الذي يعني أننا لن نلعب على ملعبنا وهذا لن يكون عادلاً".

وأنهى :"تواصلنا مع حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات لعرض الأمر عليه خاصة أن الحل التالي هو أننا نلعب على ملعب خاص بنا مثل فريق المصري البورسعيدي".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي لاستكمال الموسم من جديد بعدما توقفت المسابقة المحلية لمدة ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كورونا 19).

جدير بالذكر أن فريق أسوان والذي أعلن مؤخرًا تولي أحمد كشري بدلاً من مجدي عبد العاطي، يحتل الترتيب الثالث عشر برصيد 18 نقطة.