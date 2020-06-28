مساعد كوبر: أجيري هاجم ولم ينجح.. السعيد بدون بديل.. وفزنا على غانا بطريقة 6-1

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح محمود فايز محل الأداء في الجهازالفني السابق لمنتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر، بأنهم لعبوا بالطريقة التي كانت تناسب الفريق في هذا التوقيت، قائلًا أننا نعاني في الوقت الحالي من عدم ظهور مواهب.

وقال محمود فايز في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية، موضحًا كيف قرر كوبر اللعب بشكل دفاعي: "دعونا ننظر إلى شخصية منتخب مصر قبل هيكتور كوبر، فنحن خسرنا بنتيجة 6-1 أمام غانا في تصفيات كأس العالم، وخسرنا أيضًا من إفريقيا الوسطى وخرجنا من تصفيات أمم إفريقيا."

وتابع: "قبل وجود هيكتور كوبر تقريبًا لم يكن هناك قوام للمنتخب المصري، واحتاجنا من أجل دراسة المنتخب أن نشاهد مباريات الفريق منذ 2010."

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وأضاف: "من السهل للغاية أن يتخذ كوبر قرار بالهجوم، فقد لعب بشكل هجومي في عهد فالنسيا، لكن دراسته لموقف المنتخب المصري دفعته للعب بهذه الطريقة."

وأوضح أن انتقاد طريقة كوبر كانت سبب في عدم نجاح خافيير أخيري: "أجيري بعدما أتى إلى مصر قالوا له افعل عكس كوبر تمامًا، وحاول بالفعل لعب بشكل هجومي على طريقة برشلونة، لكن وقت الجد عندما حاول اللعب بشكل دفاعي لانقاذ ما يمكن انقاذه لم ينجح في تنفيذ طريقته ولم يستطيع اللعب بطريقة كوبر."

وألقى الضوء على الأزمة التي يعيشها المنتخب المصري: "الواقع في مصر صعب للغاية، فهماجم منتخب مصر كان بديل في الأهلي لوليد أزارو هداف الدوري المصري الذي لم يتم طلبه لتمثيل منتخب المغرب، كما أن عبدالله السعيد مع تقدمه في العمر مازال بدون بديل."

أما عن الطريقة التي فاز بها الفريق بالفوز أمام غانا، قال: "لعبنا أمام غانا بنفس طريقتهم معنا أمامنا في مباراة 6-1، وحاولنا استدراجهم طوال المباراة والاعتماد على الهجمات المرتدة ومن خلال ذلك حققنا الفوز."