أبو ريدة: "كاف" يدرس مقترح إقامة "دورة مجمعة" لدوري الأبطال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلي للفيفا والمكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، أن كل السيناريوهات مطروحة لتحديد مصير البطولات الافريقية بعدما توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال أبو ريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إنه حتى الآن لا يزال الاتحاد الأفريقي يدرس جميع المقترحات الخاصة بموقف البطولات الأفريقية سواء للأندية أو المنتخبات.

وأضاف، أنه بنسبة كبيرة سيتم تأجيل أمم أفريقيا في الكاميرون التي كان مقرر لها يناير 2021، على خلفية صعوبة خوض المنتخبات لمباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

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وأوضح، أن هناك مقترح لإقامة باقي مباريات دوري أبطال أفريقيا بشكل مجمع في دولة واحدة، لكن لو تم الإعلان عن تأجيل المباريات لشهر سبتمبر ربما يكون هناك قرار أخر.

وانتقل للحديث عن رأيه في قرار استئناف الدوري، مؤكدًا أنه كان يفضل أن يكون هناك اجتماع مع المديرين الفنيين للأندية، وبعد ذلك رؤوساء الأندية قبل اصدار القرار، لكنه في النهاية يحترم قرار اللجنة الخماسية.

واتم تصريحاته:" نقل مقر الكاف خارج مصر كان سيسبب صدمة لنا، ومصر مؤهلة لاستضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع احدى الدول، ويجب ان يكون هناك عمل قبل عام 2024 للحصول على شرف التنظيم".