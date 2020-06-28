محمود الشامي: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة في هذه الحالة

أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن اختيار نائب رئيس الاتحاد من داخل المجلس تسبب في أزمات عديدة.
وقال الشامي خلال حواره ببرنامجالماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة حال اختيار النائب من داخل المجلس".
وأكمل: "أحمد شوبير يدخل في صدامات لكن هناك أشخاص تقتل القتيل وتمشي في جنازته".
وأتم: "سأخوض الانتخابات على مقعد النائب حتى لو ترشح جمال علام لنفس المنصب".
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