محمود الشامي: لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة في هذه الحالة

أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن اختيار نائب رئيس الاتحاد من داخل المجلس تسبب في أزمات عديدة.

وقال الشامي خلال حواره ببرنامج

الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة حال اختيار النائب من داخل المجلس".

وأكمل: "أحمد شوبير يدخل في صدامات لكن هناك أشخاص تقتل القتيل وتمشي في جنازته".

وأتم: "سأخوض الانتخابات على مقعد النائب حتى لو ترشح جمال علام لنفس المنصب".