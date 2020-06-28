هبوط هيدرسفيلد يُقرب رمضان صبحي من الاستمرار في الاهلي

قال محمد فاروق مُقدم برنامج البريمو على قناة "Ten" ان رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنحليزي اصبح قريب من الاستمرار مع القلعة الحمراء بعد إقتراب ناديه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم القادم. القلعة الحمراء بعد إقتراب ناديه من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم القادم. وتسعى إدارة الاهلي للوصول لإتفاق معين مع النادي الإنجليزي بخصوص شراء عقد اللاعب خلال فترة الإنتقالات القادمة لبقائه داخل صفوف الفريق وتنفيذ رغبة المدير الفني رينيه فايلر.

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