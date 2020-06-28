نجم المقاولون السابق يكشف المركز الأصلي لمحمد صلاح

قال سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق ان مركز محمد صلاح في بداية ظهروه مع ناشئين المقاولون كان ظهير ايسر .
وأكد الشيشيني في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten"ان صلاح في اول مباراة مع قطاع الناشئين كانت امام انبي واهدر ٤ اهداف محققه وكان غاضب جدا عقب المباراة لدرجة "البكاء"وابلغته انني سأغير مركزك الفترة القادمة لكي يستطيع من خلاله إحراز الأهداف ، ونقلته من الظهير الايسر إلي مركز الجناح.
واكمل انه لم يتوقع وصول صلاح والنني للعالمية وطريقة تفكريهم وراء تالقهم وظهورهم بمستوى مميز مع اكبر الاندية على مستوى العالم .
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