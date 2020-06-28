ضياء السيد: محمد صلاح يحطم أرقاما قياسية كبيرة

قال ضياء السيد مدرب منتهب مصر السابق ان محمد صلاح يحطم ارقام قياسية في الدوري الانجليزي ويسير على خطى كبار اوروبا لتحقيق جميع الالقاب. لتحقيق جميع الالقاب. واضاف مدرب المنتخب السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" ان صلاح اصبح ضمن أفضل لاعبي العالم بسبب ما يقدمه من مستوى مُبهر في "Ten" ان صلاح اصبح ضمن أفضل لاعبي العالم بسبب ما يقدمه من مستوى مُبهر في الدوري الإنجليزي ومشاركته بصفه اساسيه في تحقيق لقب البريمرليج هذا الموسم مع ليفربول

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