قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية.
وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربولوسالزبورج وشالكة".
وتابع: " راض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها في ليفربول وبروسيا دورتوند.. محمد زيدان يخوض 4 معايشات في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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