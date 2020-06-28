أبرزها في ليفربول وبروسيا دورتوند.. محمد زيدان يخوض 4 معايشات في أوروبا

قال محمد زيدان، مهاجم منتخبنا الوطني والعديد من الأندية الأوربية السابق، إن فيروس كورونا وقف أمام فترة معايشة له في العديد من الأندية الأوروبية.

وأكد زيدان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد عودة الأنشطة سأقوم بفترة معايشة مع بروسيا دورتموند وليفربول

وسالزبورج وشالكة".

وتابع: " راض تماماً عن مشواري الكروي وأتمتع بحب جمهوري الأهلي والزمالك، وببقي مبسوط لما الجمهور يقول إن زيدان لو بعقلية صلاح لأصبح أفضل لاعب في العالم".