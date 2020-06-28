أتلتيكو مدريد يهزم مايوركا في الدوري الإسباني

حقق نادي أتلتيكو مدريد فوزًا صعبًا على نظيره ريال مايوركا بهدفين مقابل هدف، في المباراة جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.
سجل ساؤل نغويز ودييجو كوستا هدفي أتلتيكو مدريد في الدقيقتين 59، 76، في حين سجل سامارتين ماتو هدف مايوركا في الدقيقة الثالثة منالوقت بدل الضائع من المباراة.
بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، في حين يحل ريال مايوركا في المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.
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