عمار حمدي يكشف رغبته بشأن مصيره مع الأهلي في الموسم المقبل

قال عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار لصفوف نادي طلائع الجيش، إنه يرغب في الخروج معارا في الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة. المقبل للحصول على فرصة المشاركة. وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "تلقيت عرضين من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب في الحديث حول تلك الأمور" من الاتحاد وبيراميدز ولكن لا أرغب في الحديث حول تلك الأمور" وتابع: "بعد نهاية الموسم سأعود للأهلي وسابدا في في الحديث حول تلك العروض، وإذا رحلت سيكون على سبيل الإعارة"

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