محمود الشامي: استكمال الدوري مخاطرة كبيرة.. ويجب تفعيل دور الروابط

أكد محمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن مصر تواجه حروب في جميع المجالات. وقال الشامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصر تواجه حروب في جميع المجالات، لكنها تنمي وتطور وتحقق نتائج". حروب في جميع المجالات، لكنها تنمي وتطور وتحقق نتائج". وأكمل: "كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا". في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا". وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوريد. وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".

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