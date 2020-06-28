سعفان الصغير يكشف مصير باهر المحمدي بشأن مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف سعفان الصغير، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، موقف باهر المحمدي، مدافع قلعة الدروايش منمفاوضات ناديي الأهلي والزمالك.
وأكد الصغير في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "باهر المحمدي لن يرحل للأهلي أو الزمالك وقراره النهائي في هذا الصدد".
وتابع: "باهر المحمدي لو لم يتلقى عروض أوروبية سيستمر في الإسماعيلي"
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