هل يستفيد اكرامي من درس حسام عاشور ويعتزل بقميص الاهلي؟

نفى مصدر مقرب من حارس مرمى الاهلي شريف اكرامي توقيعه لفريق بيراميدز للالتحاق له خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال المصدر لـ”الخليج 365” أن شريف اكرامي لن يترك الاهلي في نهاية الموسم لينضم إلى بيراميدز، مؤكدا أن اللاعب سيحسم مستقبله بعد شهر من الآن.

وكانت جميع المؤشرات والتقارير الصحفية تؤكد اقتراب شريف اكرامي من اللعب لفريق “بيراميدز” عقب انتهاء تعاقده مع الاهلي، بل أكد البعض أن الحارس وقع بالفعل على عقود انتقاله للفريق الذي كان يملكه رئيسه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ.

وأعلن شريف اكرامي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن الاهلي عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم، وخوض تجربة جديدة ينهي بها مشواره الكروي في الملاعب.

والسؤال.. هل يستفيد حارس الاهلي من درس زميله حسام عاشور؟

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تلقى “حسام عاشور” درسًا قاسيًا من إدارة الاهلي، بعدما ألغت كافة الامتيازات التي كانت قد وعدته بمنحها له تكريمًا له في حالة اعتزاله الكرة وهو يرتدي قميص النادي.

ودفع عاشور ثمن هجومه على إدارة النادي برئاسة “محمود الخطيب“، على خلفية تأخر استلامه الخطاب الخاص بمباراة اعتزاله، وخسر علاقته مع ناديه للأبد في ظل الغضب العارم نحوه من جماهير الاهلي.

هل نفي اكرامي عدم اللعب لفريق بيراميدز ورائه خطوة غير متوقعة، بإعلانه اعتزال الكرة وهو يرتدي قميص الاهلي، ليجني من وراء هذا القرار الكثير من المكاسب المادية والمعنوية والجماهيرية؟.

وكتب شريف اكرامي اسمه بأحرف من نور، في سجل بطولات الاهلي، بعدما فاز معه بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، حيث فاز بالدوري المصري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر مرة، والسوبر المصري 5 مرات، ودوري ابطال افريقيا مرتان، وكأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية” مرة، وكأس السوبر الافريقي مرتان”.

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