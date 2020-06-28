رجل أعمال أميركي يهدد استحواذ السعودية على نيوكاسل

ذكرت تقارير صجفية بريطانية، أن هناك رجل أعمال أميركيا قدم عرضًا لشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، يفوق العرض الذي قدمه صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وكتب صحفي تابع لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: “علمنا أن رجل الأعمال الأميركي هينري موريس قدم عرضًا بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لشراء نيوكاسل، وهو ما قد ينافس العرض المقدم من سيدة الأعمال أماندا ستيفلي المدعومة من السعودية“.

من جهته، أكد صحفي رياضي في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطاني الخبر، مشددا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على تفوق قيمة عرض المستثمر الأميركي عن نظيره السعودي لشراء النادي.

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وأضاف صحفي البي بي سي: “إذا سقطت عملية الاستحواذ السعودية بقيادة أماندا ستيفلي، فإن موريس ينتظر وهو مستعد للتحرك بسرعة”.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، حيث من المتوقع أن ينتعش النادي في الفترة المقبلة حال استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكية النادي.

وشهدت السنوات الماضية في الدوريات الأوروبية دخول العديد من المستثمرين العرب لشراء أندية داخل القارة الأوروبية، مثل مانشستر سيتي والذي يمتلكه الإماراتي منصور آل زايد، وباريس سان جيرمان الفرنسي والذي تعود ملكيته لرجل أعمال قطري ناصر الخليفي.

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