لاتسيو يواصل ملاحقة يوفنتوس وينجو من فخ فيورنتيتا



حافظ لاتسيو على فارق النقاط الأربعة التي تفصله عن المتصدر يوفنتوس بعد أن حقق فوزا بشق الأنفس بهدفين لواحد على حساب ضيفه فيورنتينا، بعد أن كان متأخرا بهدف، في اللقاء الذي احتضنه ملعب (الأوليمبيكو) السبت ضمن الجولة الـ28 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم "السيري آ".



تقدم الفريق الضيف أولا في الدقيقة 25 عن طريق النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري.



وفي الشوط الثاني، تمكن الفريق العاصمي من العودة للقاء بهدف التعادل عن طريقه هدافه ونجمه تشيرو إيموبيلي وبالتخصص من ركلة جزاء في الدقيقة 67 ليرفع رصيده إلى 28 هدفا يتربع بها على عرش الهدافين بفارق 5 أهداف عن نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستانو رونالدو.



وفي الدقيقة 83 سجل الإسباني لويس ألبرتو هدف التقدم للاتسيو إثر تسديدة أرضية من خار ج المنطقة.



وبهذا يستعيد "النسور" توازنهم سريعا في المسابقة بعد السقوط المرير في الجولة الماضية على يد أتالانتا (3-2) بعد أن كانوا متقدمين بهدفين نظيفين.



وحافظ الفريق بهذه النتيجة على فارق الأربعة نقاط التي تفصله عن "البيانكونيري"، الذي أمطر شباك ليتشي برباعية نظيفة الجمعة، بعد أن رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني.



فيما تجمد رصيد "الفيولا" عند 31 نقطة في المركز الـ13، علما بأن الفريق لم يتذوق طعم الانتصار منذ العودة من التوقف للمباراة الثانية تواليا، بعد تعادله مع بريشيا في الجولة الماضية، وللمباراة الرابعة تواليا بشكل عام (3 تعادلات بالإضافة لخسارة اليوم).



المصدر: موقع كورة