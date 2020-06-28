رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الأسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة فى الدوري الأسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادى برشلونة يوم الثلاثاء المقبل نظيره نادي اتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي برشلونة ضد أتلتيكو مدريد عبر قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الأسباني الممتاز عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.

ويدخل نادي برشلونة المباراة بعد أن تعثر فى الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز خارج ارضه أمام نظيره نادي سيلتا فيجو بالتعادل الإيجابي 2 / 2.