رياضة | هاني سعيد: أجرينا مسحة إضافية لفاروق وجاءت سلبية في إطار الرقابية الذاتية لبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هاني سعيد: أجرينا مسحة إضافية لفاروق وجاءت سلبية في إطار الرقابية الذاتية لبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أنه في إطار المراقبة الصحية الداخلية الصارمة التي يتبعها النادي مع جميع لاعبيه وجميع العاملين به، أجرى النادي مسحة إضافية لصانع ألعابه محمد فاروق للكشف المبكر عن فيروس كورونا.

أوضح هاني سعيد أن النادي في إطار التدابير المشددة والرقابة الذاتية داخل المؤسسة، قرر إجراء مسحة أخرى للاعب وجاءت سلبية تماما وسيشارك بشكل طبيعي في التدريبات مع الفريق استعدادا لاستئناف الدوري.

شدد سعيد على أن النادي يراقب ويتابع كل لاعبيه بمنتهى الدقة والصرامة ويحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية للإطمئنان على صحة جميع الأفراد داخل النادي، واختتم بأن الفريق يستعد بكل قوة للمنافسات القادمة.