رياضة | جورديولا يؤكد إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 28 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جورديولا يؤكد إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن إقامة ممر شرفي للاعبي ليفربول بالمباراة المقبلة التي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال بيب جوارديولا فى تصريحات صحفية:"‏بالطبع سنقوم بالممر الشرفي دائماً نستقبل ليفربول عندما يأتون إلى منزلنا بطريقة مذهلة. لا يمكنهم أن يشتكوا سنقوم بالممر الشرفي لأنهم يستحقون ذلك. نبارك لليفربول الفوز بالبطولة وسنمضي للأمام، أعلم أننا نستطيع فعل ذلك".

وأضاف مدرب المان سيتي:"‏ أنا متحمس لهذا الجزء من الموسم والجزء الذي يليه، أنا سعيد للغاية لكوني في هذا النادي، سأحاول بذل قصارى جهدي ولن أفكر في المستقبل كثيراً انا مستمر مع نادي مانسشتر سيتي".

واختتم تصريحاته قائلا:"‏سنحاول أن نلعب بأفضل مستوى في المباريات المتبقية ونصل لمواجهة ريال مدريد بأفضل حالة ممكنه، تركيزنا الآن منصب على مباراة نيوكاسل، الفوز بكأس انجلترا ضمن أولوياتنا، مباراة واحدة فقط تفصلنا عن الذهاب إلى ويمبلي وسنقاتل للحفاظ على لقبنا".